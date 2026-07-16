В Глазове ликвидировали последствия разлива реки Сыга

Река Сыга в Глазове вошла в русло в черте города, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Вода ушла с проезжей части и пешеходных мостов, а жилые дома подключили к электроэнергии. Также в городе продолжают подключать газ в дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коновалов, vk Фото: Сергей Коновалов, vk

«Постоянно обследуем мосты на предмет заторов — после “большой воды” в реке оказался крупный мусор, сломанные деревья, которые прибивает к опорам. Сегодня при содействии спасательной службы очистили несколько таких мест – например, у моста на объездной дороге к Новой мебельной фабрике. Расчистили пешеходные мосты на Кирова и Технической»,— рассказал он.

Вскоре в городе начнут разбирать завалы, убирать и вывозить мусор с улиц в частном секторе и ремонтировать размытые дороги. Сначала работы пройдут в Западном поселке, поскольку там много крупного мусора, досок и веток. Будут использовать спецтехнику.

Господин Коновалов отметил, что еще одной важной задачей предстоит оценка ущерба. Для этого в Глазове создадут специальную комиссию, а горячая линия собирает контакты пострадавших домовладений для оперативной связи.

Тем временем в Глазовской межрайонной больнице организовали вакцинацию жителей подтопленных территорий от гепатита А. Стационар больницы уже восстановил работу, а операции начнут проводить завтра.

Напомним, режим ЧС в Глазове был введен 14 июля после разлива реки Сыга. Было подтоплено до 249 придомовых участков и муниципальные учреждения. К вечеру 15 июля вода почти полностью ушла из города.