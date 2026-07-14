Для устранения разлива реки Сыга на север Удмуртии стягивают спецтехнику

К Глазову из районов Удмуртии стягивается аварийно-спасательная техника для борьбы с последствиями разлива реки Сыга. Вместе с передислокацией техники идет подготовка мотопомп для откачки воды и тепловых пушек, чтобы просушить дома после сходы воды. Об этом рассказал председатель правительства Роман Ефимов после оперштаба с руководителями муниципалитетов, передает пресс-служба главы и правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Мах Фото: Роман Ефимов, Мах

Также министерству транспорта поручено обследовать подтопленные мосты и дороги и по возможности провести восстановление. Администрации Глазова доверено проверить русло реки на предмет заторов.

Напомним, ночью 14 июля в Глазове подтопило 11 улиц после подъема уровня воды в реке Сыга. Около 30 человек эвакуировали. В городе объявлен режим ЧС локального уровня.