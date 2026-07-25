Дома в Глазове начали точечно отключать от газа из-за подъема уровня воды

Домовладения в Глазове начали точечно отключать от газа из-за подъема уровня воды в реке Сыге, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Ночью прошел продолжительный ливень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коновалов, vk Фото: Сергей Коновалов, vk

«Вода начала заходить в Западный поселок <...>. Адреса, к которым подступает вода, точечно начинаем отключать от газа, чтобы не оставить без газа весь район. Вывозим крупногабаритный мусор с площадок ТКО, чтобы не разнесло по участкам и не унесло в реку»,— написал он.

Господин Коновалов добавил, что вода вновь размыла насыпь в деревне Порпиево. Городской штаб, силы и средства городского звена находятся в режиме готовности. Жителей Западного поселка и микрорайона Сыга информируют о готовности к эвакуации, идет мониторинг уровня воды.

Напомним, ночью 14 июля в Глазове подтопило 11 улиц после подъема уровня воды в реке Сыга. Также был объявлен режим локального ЧС. К Глазову из районов Удмуртии стягивали аварийно-спасательную технику для борьбы с последствиями. Около было 30 человек эвакуировано. К 16 июля последствия ликвидировали. Вода ушла с проезжей части и пешеходных мостов, а жилые дома подключили к электроэнергии. Было подтоплено до 249 придомовых участков и муниципальные учреждения. К вечеру 15 июля вода почти полностью ушла из города.