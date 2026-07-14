Глава Глазова объявил режим ЧС в городе после разлива реки Сыга

В Глазове ввели режим ЧС локального уровня из-за выхода из берегов реки Сыга. Об этом сообщил на странице во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

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«По предварительным данным, причина в проливных дождях и прорыве дамбы на пруду по течению Сыги»,— говорится в сообщении.

Вода затопила приусадебные участки в СНТ «Труд» и придомовые территории 239 частных домов Западного поселка и микрорайона Сыга, нескольких многоквартирных домов.

Также отключен газ в 212 домах в Западном поселке, коммунальные службы работают в многоквартирных домах. Глава Глазова подчеркнул, что в целях безопасности возможны отключения электроэнергии.

Напомним, река Сыга вышла из берегов в ночь с 13 на 14 июля. Всего подтопило 11 улиц. Эвакуировано около 30 человек. Из-за подъема воды также изменили движение общественного транспорта.

Карина Пырина