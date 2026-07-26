Махачкалинское «Динамо» обыграло «Факел» в гостевом матче

Махачкалинское «Динамо» одержало выездную победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата России сезона-2026/27.

На 21-й минуте хозяева вышли вперед — гол забил Вячеслав Якимов. На 30-й минуте гости восстановили равенство после автогола защитника «Факела» Юрия Журавлева. Победный мяч на 79-й минуте провел Александр Сандрачук.

В следующем туре РПЛ махачкалинское «Динамо» 1 августа примет на своём поле московский «Локомотив», а «Факел» 2 августа сыграет в гостях с «Краснодаром».

Мария Хоперская