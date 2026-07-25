Шестеро альпинистов запросили помощь при спуске с Эльбруса

Спасатели выдвинулись на помощь группе из шести альпинистов, которые не смогли самостоятельно спуститься с седловины Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сигнал о происшествии поступил 25 июля в 21:21. По данным ведомства, зарегистрированная туристическая группа находилась на высоте около 5,1 тыс. м и запросила помощь при спуске.

По предварительной информации, пострадавших среди альпинистов нет. К месту происшествия направлены восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В МЧС также сообщили, что на сегодняшний день на туристических маршрутах Кабардино-Балкарии зарегистрированы 130 туристических групп общей численностью 1 077 человек.

Валерий Климов