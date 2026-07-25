На Ставрополье выросло число проверок применения ККТ, но снизилась сумма штрафов

В первом полугодии 2026 года налоговые органы Ставропольского края провели 3,8 тыс. контрольных мероприятий в сфере соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Это на 0,4 тыс. мероприятий, или на 11,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным УФНС, сумма предъявленных штрафных санкций по итогам проведенных мероприятий составила 17,7 млн руб. против 23 млн руб. годом ранее.

В налоговой службе отметили, что при первом выявленном нарушении применяется мера в виде предупреждения.

Как ранее сообщали в УФНС, профилактический подход остается одним из приоритетов налогового контроля. Ведомство ориентирует работу на предупреждение нарушений и добровольное соблюдение законодательства, а применение штрафных санкций рассматривается как мера, используемая прежде всего при повторных или неустраненных нарушениях. Такой подход позволяет увеличить количество контрольных мероприятий при одновременном снижении общей суммы взысканий.

Валерий Климов