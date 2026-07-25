Поступления налога на прибыль на Ставрополье сократились почти на 8%

По итогам первого полугодия 2026 года поступления налога на прибыль организаций в Ставропольском крае составили 16 525,9 млн руб., что на 7,7%, или на 1 382,9 млн руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, снижение поступлений связано со снижением сальдированного финансового результата по ряду организаций.

В ответе ведомства отмечается, что за первое полугодие 2026 года поступления по налогу на прибыль организаций составили 16 525,9 млн руб.

Снижение поступлений по налогу на прибыль наблюдается в регионе с начала года. По данным оперативного доклада Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, по итогам первого квартала 2026 года поступления этого налога в Ставропольском крае сократились почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в число 56 субъектов РФ, где было зафиксировано снижение сборов по одному из ключевых налогов, отражающих финансовые результаты деятельности предприятий.

В Счетной палате отмечали, что сокращение поступлений налога на прибыль стало одним из основных факторов замедления роста доходов региональных бюджетов на фоне охлаждения экономики, тогда как выпадающие доходы частично компенсировались ростом поступлений налога на доходы физических лиц.

Валерий Климов