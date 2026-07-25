Налоговые поступления от торговли на Ставрополье выросли на 3,7 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2026 года организации оптовой и розничной торговли, а также предприятия, занимающиеся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, обеспечили наибольший абсолютный прирост налоговых поступлений в Ставропольском крае. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, поступления налогов, сборов и страховых взносов от организаций этого вида экономической деятельности выросли на 15,4%, или на 3 722,1 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Северо-Кавказстата, оборот розничной торговли в Ставропольском крае по итогам первых пяти месяцев 2026 года составил 446,4 млрд руб., что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. На пищевые продукты, напитки и табачные изделия пришлось 47,4% оборота, на непродовольственные товары — 52,6%. Оборот общественного питания за тот же период достиг 22,5 млрд руб., увеличившись на 0,5%. На начало 2026 года в регионе насчитывалось 19,2 тыс. магазинов и 35 розничных рынков.

В налоговой службе отметили, что сфера торговли и ремонта автотранспортных средств стала лидером по абсолютному приросту налоговых поступлений среди отраслей экономики региона. В число видов экономической деятельности, обеспечивших наиболее значительный рост поступлений, также вошли транспортировка и хранение, а также операции с недвижимым имуществом.

Роман Лаврухин