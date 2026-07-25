Поступления налогов от операций с недвижимостью на Ставрополье выросли в 1,6 раза

По итогам первого полугодия 2026 года поступления налогов, сборов и страховых взносов от деятельности по операциям с недвижимым имуществом в Ставропольском крае выросли в 1,6 раза. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, прирост поступлений по этому виду экономической деятельности составил 2 660,9 млн руб.

В налоговой службе отметили, что деятельность по операциям с недвижимым имуществом вошла в число отраслей, обеспечивших наибольший прирост поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации по итогам первого полугодия 2026 года. В этот перечень также вошли оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, а также транспортировка и хранение.

Валерий Климов