Аэропорт Махачкалы возобновил работу после ограничений, часть рейсов задерживается

В аэропорту Махачкалы (Уйташ) сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом утром 25 июля сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт вернулся к штатной работе.

Несмотря на возобновление работы, расписание рейсов остается нарушенным. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс «Аэрофлота» SU1052 из Москвы (Шереметьево), а еще как минимум восемь рейсов выполняются с задержкой. Среди них рейсы авиакомпаний Nordwind, Red Wings, «Победа», S7 Airlines, «Россия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Махачкалы. Аналогичные меры принимались и в ряде других российских аэропортов. Позднее ведомство объявило о возобновлении обслуживания рейсов, в том числе в аэропорту Уфы.

Валерий Климов