В Омской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Омской области. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал господин Хоценко. По данным РСЧС региона, беспилотная опасность была введена в области в 12:56 по местному времени. В 14:46 глава региона сообщил об отмене действия этого режима.

Ранее стало известно, что 25 июля состоится встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске, где проходит XXII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как писал «Ъ-Сибирь», последний раз беспилотная опасность вводилась в Омской области 6 июля, когда украинские дроны атаковали Омский НПЗ. 13 июля управление ФСБ региона сообщило о том, что за публикацию кадров атаки беспилотников к административной ответственности привлекли двух местных жителей.

Александра Стрелкова