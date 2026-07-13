На двух жителей Омска составили протоколы за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ

За публикацию кадров атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод («Омский НПЗ») к административной ответственности привлекли местных жителей. Им грозят штрафы до 30 тыс. руб., сообщает УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, омичи, несмотря на запрет областной антитеррористической комиссии, выложили в соцсети видеосъемку атаки дронов. Опубликованные кадры могли быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов БПЛА, пояснили в ведомстве. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в региональном управлении ФСБ, в пятницу протоколы передали двум местным жителям. Им грозит штраф до 30 тыс. руб.

Официальный представитель областного УФСБ Ирина Руснак также предупредила, что в соответствии с уголовным законодательством сбор и передача иностранной стороне сведений, способных нанести ущерб безопасности России, могут быть квалифицированы как госизмена и повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

6 июля несколько беспилотников Вооруженных сил Украины атаковали «Омский НПЗ». По данным областных властей, силы ПВО Минобороны РФ сбили большую часть летательных аппаратов. 10 июля губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в районе северного промышленного узла Омска обнаружен неразорвавшийся снаряд, оставшийся после налета дронов.

Александра Стрелкова