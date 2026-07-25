На Ставрополье требования ФНС в процедурах банкротства достигли 7,7 млрд рублей

Налоговые органы Ставропольского края в первом полугодии 2026 года направили в арбитражный суд 534 заявления о признании должников банкротами. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля общая сумма требований Федеральной налоговой службы, включенных в реестры требований кредиторов, составила 7,71 млрд руб. За тот же период в бюджет Российской Федерации в рамках процедур несостоятельности поступило 251,9 млн руб.

Кроме того, за шесть месяцев налоговые органы подали одно заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 155,4 млн руб. В бюджет по этой категории взыскано 4,1 млн руб., при этом остаток непогашенной задолженности перед ФНС составляет 1,41 млрд руб.

По данным УФНС, работа по сопровождению процедур банкротства остается одним из инструментов взыскания налоговой задолженности и пополнения бюджета.

Роман Лаврухин