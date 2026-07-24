Вузы Северного Кавказа договорились усилить изучение преступлений нацистов

Совет ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа решил создать рабочую группу для подготовки единых методических рекомендаций по изучению истории Великой Отечественной войны и темы геноцида советского народа. Решение принято на заседании в Пятигорске, организованном Национальным центром исторической памяти при поддержке полпредства президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Основной темой встречи стало внедрение положений федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в образовательный процесс. Участники заседания обсудили вопросы сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

Как отметил ректор Дагестанского государственного педагогического университета имени Р. Гамзатова Нариман Асваров, в программы подготовки будущих педагогов целесообразно включить специализированные модули, посвященные преступлениям нацистов на территории СССР, шире использовать архивные документы и вовлекать студентов в поисковую работу.

По итогам заседания ректоры договорились выработать единые подходы к преподаванию этой темы в вузах Северного Кавказа с учетом региональной специфики и использовать их в образовательной и воспитательной работе.

Валерий Климов