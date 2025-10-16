Налоговики пытаются обанкротить владельцев воронежского «Борхиммаша»

УФНС России по Кировской области подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Лимонте-Комплектация» (входит в ГК Limonte с литовскими владельцами, которая является основным владельцем воронежского «Борхиммаша»). Суд принял заявление к производству, заседание назначено на 19 ноября, следует из материалов дела.

По данным Rusprofile, операции по счетам в банке приостановлены, за организацией числится 3,2 млн задолженности по налогам, 483,9 тыс. — по взносам и 220,9 тыс. пени и штрафов.

В конце августа «Лимонте-Комплектация» опубликовало заявление о намерении обратиться в суд с иском о самобанкротстве. Сумма задолженности не уточнялась, однако был опубликован список кредиторов: петербургское ООО «Завод Горэлтех», калужское ООО «СМУ-10», ростовское ООО «Алунекст», тюменское ООО НПО «БМ», столичные ООО «Специальные стали и сплавы», ООО «ЕМК» и ООО «ПК Стальпрокат».

Согласно картотеке арбитражных дел, в конце сентября УФНС России по Кировской области обратилась в тот же суд с банкротным иском к головной структуре — ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг». Следующее заседание по делу назначено на 20 ноября.

По данным Rusprofile, ООО «Лимонте-Комплектация» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Уставный капитал — 1 млн руб. Управляющая организация — ООО «Лимонте-менеджмент». Учредитель — ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг». Выручка в 2024 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. Уставный капитал — 119,7 млн руб. Гендиректор — Сергей Егоров. Компания принадлежит кипрской частной компании ООО «Астириан холдинг лимитед» (60%), литовскому ЗАО «Вакару Бальтийос корпорация» (39%) и Татьяне Кузнецовой (1%), которая также является соучредителем ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис».

В начале июля АО «Борхиммаш» попал под наблюдение по собственному же иску, поданному в мае. Временным управляющим утвержден Антон Кузьменко. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 16 декабря. В марте банкротства «Борхиммаша» потребовало ООО МФК «Фордевинд». В июне стало известно, что суд возвратил заявление из-за процессуальных нарушений. В начале июля ФНС вступила в дело о банкротстве предприятия как кредитор с требованиями на 3,3 млн руб.

«Фордевинд» в марте также потребовал признать несостоятельными юрлица ГК Limonte — ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Согласно картотеке арбитражных дел, оба иска были возвращены московской компании, однако в первое дело успела вступить ФНС, став заявителем. Следующее заседание назначено на 13 ноября.

Ульяна Ларионова