Структура владельцев воронежского «Борхиммаша» попала под наблюдение

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении юрлица ГК Limonte (является основным владельцем воронежского «Борхиммаша») — ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис». Резолютивная часть решения пока не опубликована. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан московской микрофинансовой компанией «Фордевинд» в марте 2025 года. Сумма требований и их суть не раскрывалась. Суд оставил его без движения, так как в заявлении отсутствовали указания на нормы закона о банкротстве, в соответствии с которыми следует ввести конкурсное производство в отношении должника. В июле 2025-го московский арбитраж вернул иск микрофинансовой компании. Накануне этого в дело вступила ФНС, став заявителем. Размер требований налоговиков не раскрывался.

По данным Rusprofile, ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. Уставный капитал — 1 млн руб. Учредителями выступают ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» (51%) и Татьяна Кузнецова (49%). Выручка «Лимонте-нефтегазхимсервис» в 2024 году составила 189 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Управляет обществом ООО «Лимонте-менеджмент».

Тогда же, в марте 2025-го, «Фордевинд» потребовал обанкротить АО «Борхиммаш», однако иск был также возвращен заявителю из-за процессуальных нарушений. Затем «Борхиммаш» подал заявление о самобанкротстве. В начале июля прошлого года компания попала под наблюдение. ФНС также вступила в банкротство с требованиями в 3,3 млн руб.

Параллельно в арбитражных судах продолжают рассматриваться банкротные иски к другим юрлицам ГК Limonte — ООО «Лимонте-Комплектация» и головной структуре ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Заявителем в обоих случаях выступает УФНС по Кировской области. Суммы задолженностей не раскрываются. Ближайшие судебные заседания назначены на 17 февраля и 11 марта соответственно.

Егор Якимов