Суд удовлетворил еще два иска «Газпром межрегионгаз Воронеж» к КБХА

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил два иска ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) в полном объеме. С ответчика взыскано 4,8 млн руб. по одному заявлению и 11,2 млн руб. по другому. Это следует из решений суда.

Всего в январе структура «Газпрома» обратилась в суд с четырьмя исками на общую сумму 63,5 млн руб. Все заявления были поданы в связи с задолженностью КБХА по оплате за газ, услуги по его транспортировке, а также снабженческо-сбытовые услуги. По двум другим искам — на 2,6 млн руб. и 44,9 млн руб. — решения также приняты в пользу истца в марте.

Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 11 исков. В феврале воронежская структура «Газпрома» направила в арбитраж еще три заявления с требованиями взыскать с КБХА совокупно 87,3 млн руб. В апреле компания подала еще четыре иска на общую сумму 196,6 млн руб.

Ранее в пресс-службе КБХА «Ъ-Черноземье» сообщали, что с 2025 года реализуют программу антикризисных мер. В частности, ведется системная работа с кредиторами по урегулированию накопленной задолженности. Кроме того, идет пополнение контрактной базы, обеспечивается оптимизация текущих бизнес-процессов, реализуется план внутренних структурных реформ.

Ульяна Ларионова