Суд вновь встал на сторону «Газпром межрегионгаз Воронеж» в споре с КБХА

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил очередной иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). С ответчика взыскано 15,4 млн руб. задолженности, а также 113,7 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. Это следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 11 исков. В январе были зарегистрированы четыре заявления на общую сумму 63,5 млн руб., в феврале — еще три на 87,3 млн руб., в апреле — четыре на 196,6 млн руб. Весной суд уже удовлетворил два иска газовой компании на 4,8 млн руб. и 11,2 млн руб., а также два других — на 2,6 млн руб. и 44,9 млн руб.

В пресс-службе КБХА «Ъ-Черноземье» ранее сообщали, что с 2025 года на предприятии реализуют программу антикризисных мер: ведется системная работа с кредиторами по урегулированию задолженности, пополняется контрактная база, оптимизируются бизнес-процессы и реализуется план внутренних структурных реформ.

По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директор — Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются.

«Газпром» — не единственная ресурсоснабжающая организация, которая подала ряд исков к КБХА. С 2016 года бюро получило девять исков от «ТНС энерго Воронеж». Всего к КБХА подано 94 иска на общую сумму 1,8 млрд руб. По данным Rusprofile, в отношении АО введено 1,2 тыс. исполнительных производств на 2,9 млрд руб. Остаток задолженности — 1 млрд руб.

Ульяна Ларионова