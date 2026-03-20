«Газпром» отсудил у воронежского КБХА 47,5 млн рублей долга

Суд вынес решения по двум из четырех январских заявлений ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») о взыскании задолженности с АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос»). Полностью удовлетворены иски на 2,6 млн и 44,9 млн руб. по долгам предприятия перед газоснабжающей организацией, образовавшимся в ноябре 2025 года. Информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Воронежской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе «Газпром межрегионгаз Воронеж» направил в адрес КБХА четыре иска на общую сумму около 63,5 млн руб. Заседания по искам на 4,8 млн и 11,1 млн руб. назначены на 5 мая.

Кроме того, в феврале воронежская структура «Газпрома» направила в арбитраж еще три заявления с требованиями взыскать с КБХА совокупно 87,3 млн руб. Речь идет о долге за природный газ, услуги по его транспортировке и снабженческо-сбытовые услуги в декабре 2025-го.

На этой неделе также стало известно, что КБХА избежало взыскания 61 млн рублей в пользу «ТНС энерго Воронеж». Требования касались оплаты по договору электроснабжения.

Денис Данилов