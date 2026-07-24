В Орле второй раз с начала СВО отказались от салюта на День города

Власти Орла во второй раз с начала спецоперации решили отказаться от салюта на День города, который традиционно отмечается 5 августа. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в администрации облцентра, решение связано с ухудшением оперативной обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В прошлом году салют не отменяли, однако из-за мероприятий в честь Дня города в Орле ограничивали парковку и движение электросамокатов.

В этом году Орел отметит 460-летие со дня основания и 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия начнутся 31 июля и завершатся 5 августа. Среди самых ярких в мэрии облцентра отмечают гастрономических фестиваль фестиваль «Вино-Сыр, Хлеб-Мед» и музыкально-патриотический фестиваль «Русское лето. Zа Россию», в рамках которого выступят Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов. Также в программе можно выделить музыкальный фестиваль «Русское утро», чемпионат по парусному спорту и ремесленную ярмарку «Город мастеров».

По данным губернатора Андрея Клычкова, за прошедшие сутки над Орловской областью уничтожили 13 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

О последней крупной атаке на регион сообщалось 14 июня. В ту ночь беспилотник ударил по многоквартирному дому в облцентре, из-за чего один человек погиб и девять были ранены. Жертвой удара стал 28-летний сотрудник Орловского автодорожного техникума Роман Орехов. Глава региона поручал выплатить его семье 1 млн руб. Во многоэтажке произошел пожар, из-за чего было повреждено 180 квартир, также в ремонте нуждались 40 припаркованных рядом автомобилей. Возбуждено уголовное дело.

Алина Морозова