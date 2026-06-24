Число поврежденных из-за атаки БПЛА квартир в доме в Орле выросло почти вдвое

Администрация Орла в канале Max заявила об увеличении количества квартир, пострадавших от удара БПЛА по многоэтажному жилому дому в Северном районе. Показатель вырос почти в два раза. Согласно уточненной информации, речь идет о 180 объектах вместо 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Андрея Клычкова в Max Фото: Канал Андрея Клычкова в Max

В здании продолжаются аварийно-восстановительные работы. Уже запущены два лифта, в более чем половине пострадавших квартир проведена замена окон. Продолжается ремонт кирпичной кладки лоджий. По завершении герметизации теплового контура подрядчики приступят к остеклению балконов. Ранее мэр Юрий Парахин пояснял, что только замена всех оконных блоков займет не менее трех недель. На объекте ежедневно работают более 30 специалистов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате атаки на Орел 14 июня в многоэтажном доме произошел пожар. Губернатор Андрей Клычков сообщил об одном погибшем и девяти пострадавших. Также были повреждены 40 автомобилей. Жителей дома разместили в ПВР.

По словам господина Клычкова, БПЛА был начинен поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим.

На прошлой неделе над Орловской областью была уничтожена ракета «Фламинго».

Кабира Гасанова