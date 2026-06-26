Миллион рублей выплатят семье погибшего при атаке беспилотника ВСУ на Орел

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил подготовить правовые акты для выплаты 1 млн руб. семье жителя Орла, погибшего в результате удара беспилотника ВСУ по многоэтажному дому на Раздольной улице в ночь на 14 июня. Об этом сообщил мэр областного центра Юрий Парахин. По информации «Ъ-Черноземье», при атаке БПЛА погиб 28-летний сотрудник Орловского автодорожного техникума Роман Орехов.

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По словам господина Парахина, параллельно власти оказывают помощь пострадавшим — продолжается прием документов на получение компенсаций за поврежденное жилье, имущество первой необходимости и автомобили.

«Будем и дальше внимательно сопровождать каждую семью, которая столкнулась с последствиями этой трагедии. Все необходимые работы будут выполнены, а помощь людям оказана в полном объеме»,— заявил Юрий Парахин.

На восстановлении многоэтажного дома ежедневно трудятся более 30 человек. По состоянию на 26 июня запущены два лифта, ведется замена оконных конструкций, продолжается восстановление кирпичной кладки лоджий. После закрытия теплового контура начнется остекление балконов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», от удара беспилотника пострадали около 180 квартир

В результате атаки на Орел 14 июня в доме на улице Раздольной произошел пожар. Погиб один человек, пострадали еще девять. По словам губернатора Андрея Клычкова, БПЛА был начинен поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим. Восстановление здания, по оценкам властей, займет несколько недель.

Денис Данилов