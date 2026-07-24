Уровень воды в реке Тура в Тюмени почти достиг критических значений

В Тюмени уровень воды в реке Тура к 24 июля поднялся на 24 см и достиг 830 см, следует из информации бота «Паводок. Инфо» в мессенджере Max. В скором времени он может достичь критического уровня в 850 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Под угрозой затопления в Тюмени находятся 146 домов — в этих зонах с 14 июля действует режим повышенной готовности. Сильные дожди привели к переувлажнению почвы, что создает угрозу подтопления части территорий. Каждый день в городе откачивали более 10 тыс. куб. м воды.

В период паводка усилен лабораторный контроль качества питьевой воды. Ухудшение качества воды в «Росводоканале Тюмени» назвали критическим: такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось. В Туре также произошла массовая гибель рыбы из-за острого дефицита кислорода.

Ирина Пичурина