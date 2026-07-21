Афанасьев: в Тюмени ежедневно откачивают более 10 тыс. куб. м воды после ливней

В Тюмени продолжают проводить работы по ликвидации последствий мощных ливней — каждый день в городе откачивают более 10 тыс. куб. м воды, сообщил в мессенджере Max мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

С 14 июля в городе действует режим повышенной готовности. На подтопленных участках в выходные работали подрядчики, строительные компании и сотрудники оперштаба — так, в районах Зареки и ДОК прочистили канавы и прокопали обводные каналы, благодаря чему вода активно уходит. «Я поручил профильным службам и руководителям управ действовать максимально оперативно, не считаясь со временем. Ситуация остается под личным контролем моего первого заместителя Юрия Баранчука»,— сказал господин Афанасьев.

В зоне повышенного риска, помимо Старой Зареки и ДОК, остаются СНТ «Родничок», Уфимский переулок, 2, район улиц Сеченова и Верещагина, Парфеново, Березняки, Казарово, микрорайоны Тура и Тарманы, Крестьянские места, деревня Плеханово, Садовая улица.

Ирина Пичурина