Под угрозой затопления в Тюмени находятся 146 домов

В Тюмени под угрозой затопления находятся 146 домов — в этих зонах с 14 июля действует режим повышенной готовности, сообщили в городской администрации со ссылкой на мэра Максима Афанасьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сильные дожди привели к переувлажнению почвы, что создает угрозу подтопления части территорий. Уровень воды в реке Тура 20 июля поднялся на 11 см и составил 762 см. Сейчас четыре семьи, всего 10 человек, которые пострадали от наводнения, размещены в гостинице. Всего в 70 городских ПВР возможно разместить до 30,5 тыс. человек.

В период паводка усилен лабораторный контроль качества питьевой воды. «В связи с ухудшением качества воды в реке Туре на Метелевском водоочистном сооружении (МВОС) принимаются все необходимые технические меры для очистки воды, подаваемой в городскую сеть водоснабжения»,— рассказал Максим Афанасьев. Ухудшение качества воды в «Росводоканале Тюмени» назвали критическим: по словам технолога Ольги Павловой, такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось — цветность превысила норму в 6,5 раза (330 градусов вместо обычных 50), а уровень кислорода приблизился к нулевой отметке. МВОС переведены на усиленный режим работы.

Каждый день в городе откачивают более 10 тыс. куб. м воды после мощных ливней. Из-за подъема воды в реке Тавда в Нижнетавдинском муниципальном округе Тюменской области также ввели режим повышенной готовности.

Ирина Пичурина