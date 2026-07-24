Национальный парк в Кисловодске за полгода посетили более 1,2 млн человек

Национальный парк Кисловодский за январь–июнь 2026 года принял более 1,2 млн посетителей. Показатель превысил результат аналогичного периода 2025 года на 7,4%. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В ФГБУ «Национальный парк Кисловодский» рост посещаемости объяснили увеличением туристического спроса на регион Кавказских Минеральных Вод и сезонными тенденциями. Наиболее высокий турпоток в указанный период фиксировался в апреле, мае и июне.

По прогнозу пресс-службы нацпарка, рост турпотока по итогам 2026 года «будет примерно сравним с показателями 2025 года».

Мария Хоперская