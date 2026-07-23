США сняли санкции со связанной с Белоруссией Bel-Kap-Steel
США исключили из списка санкций против Белоруссии компанию Bel-Kap-Steel. Она базируется в Майами и связана с Белорусским металлургическим заводом. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Bel-Kap-Steel попала под санкции США в 2023 году. Тогда же были введены санкции против Белорусского металлургического завода.
Американские власти начали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Сначала из санкционного списка исключили авиакомпанию «Белавиа», затем — крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфин Белоруссии, Белинвестбанк и Банк развития республики. В обмен на смягчение санкций власти США помиловали сотни заключенных.
Смягчение санкций со стороны США в отношении Белоруссии началось в 2025 году и является частью более широкой «грандиозной сделки», предложенной администрацией президента США Дональда Трампа. Суть сделки заключалась в том, что Вашингтон ослабит санкции, а Минск, в свою очередь, освободит значительное количество политических заключенных.
Эта инициатива последовала за переговорами Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Джоном Коулом, который в декабре 2025 года сообщал о возможном помиловании до 1 тыс. оставшихся политических заключенных. Лукашенко, несмотря на то, что отрицает наличие политзаключенных в Белоруссии, помиловал 250 человек в обмен на снятие санкций с таких ключевых предприятий как «Беларуськалий», «Белорусская калийная компания», а также с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии. В начале 2026 года власти США также исключили из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа».
Первоначально санкции против Белорусских предприятий, включая «Беларуськалий» и «Белорусскую калийную компанию», были введены США в августе 2021 года, а ЕС рассматривал свои ограничения в мае 2022 года. В число попавших под санкции компаний входили ведущие предприятия оборонного и энергетического секторов, а также производители удобрений. Эти меры сопровождались заявлениями о «вредоносной деятельности белорусского режима» и «фальсификацией президентских выборов 2020 года».