США сняли санкции со связанной с Белоруссией Bel-Kap-Steel

США исключили из списка санкций против Белоруссии компанию Bel-Kap-Steel. Она базируется в Майами и связана с Белорусским металлургическим заводом. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Bel-Kap-Steel попала под санкции США в 2023 году. Тогда же были введены санкции против Белорусского металлургического завода.

Американские власти начали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Сначала из санкционного списка исключили авиакомпанию «Белавиа», затем — крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфин Белоруссии, Белинвестбанк и Банк развития республики. В обмен на смягчение санкций власти США помиловали сотни заключенных.