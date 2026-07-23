Ставропольские власти нашли 20 инвесторов для водовода от Малкинского месторождения

Двадцать частных инвесторов подтвердили участие в финансировании строительства магистрального водовода протяженностью 100 километров от Малкинского месторождения подземных вод «Малка-2» до агломерации Кавказских Минеральных Вод — об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Масштабный инфраструктурный проект, способный кардинально решить проблему водоснабжения курортного региона, обрел конкретные очертания: пул из двадцати частных инвесторов готов взять на себя финансовую нагрузку по возведению нового магистрального водовода «Малка-2» на Ставрополье. Глава региона Владимир Владимиров объявил об этом в своем официальном канале.

Ключевой особенностью проекта является его полная независимость от бюджетного финансирования. Все расходы на строительство покроют частные средства: десять из двадцати участников уже получили предварительное одобрение кредитов от Банка ДОМ.РФ, ещё десять подтвердили готовность к вложениям на иных условиях. Соглашение о реализации проекта со стороны инвесторов подписала компания «Малкинский водовод 2.0».

Трубопровод протяженностью 100 километров соединит Малкинское месторождение подземных вод с Кавказскими Минеральными Водами. По расчётам специалистов, надежным водоснабжением будут охвачены жители курортных городов КМВ, а также Новопавловского и Предгорного округов — в совокупности около миллиона человек.

Реализацию намечено завершить в течение пяти лет — не позднее 2031 года. По словам господина Владимирова, вся проектная документация к настоящему времени подготовлена, а приступить к работам планируется в ближайшее время. На повестке остается подписание соглашения о создании системы водоотведения в рамках того же проекта.

Для агломерации Кавказских Минеральных Вод — одного из ведущих бальнеологических центров страны — вопрос стабильного и качественного водоснабжения носит стратегический характер. Реализация проекта «Малка-2» призвана сформировать принципиально новый, независимый источник питьевой воды для всего курортного кластера.

Станислав Маслаков