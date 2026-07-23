Каждый пятый ипотечный кредит на Ставрополье берут жители других регионов

Ставропольский край занял 17-ю строчку в общероссийском рейтинге по доле межрегиональной ипотеки: согласно аналитике сервиса Домклик, 20,6% жилищных кредитов в регионе оформляют граждане, зарегистрированные в других субъектах федерации, следует из данных рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Ставрополье закрепилось в числе двадцати наиболее привлекательных для «ипотечных переселенцев» территорий страны. Аналитики сервиса Домклик зафиксировали, что каждый пятый жилищный кредит в регионе приходится на заемщиков из других субъектов федерации — их совокупная доля составила 20,6%.

Безусловными лидерами по притоку внешних ипотечных покупателей остаются южные и полуостровные территории. Республика Адыгея удерживает первую позицию с показателем 69%, Республика Крым расположилась на второй строчке — 50,5%, Севастополь замкнул тройку с результатом 48,4%. Краснодарский край, граничащий со Ставропольем, занимает четвёртое место: у него 42,9% сделок заключается с иногородними заемщиками. Ростовская область находится непосредственно за Ставропольским краем — на 18-й позиции с долей около 19,3%.

Аналитики Домклик указывают, что подобные сделки тяготеют прежде всего к рынку новостроек. В 2025 году доля межрегиональных кредитов в первичном сегменте достигала 23,2%, а в 2026-м незначительно скорректировалась — до 23%. На вторичном рынке активность приезжих заемщиков заметно скромнее: 16,8% в 2025 году против 17,6% в 2026-м.

Специалисты сервиса объясняют эту закономерность социально-экономическим профилем переезжающих. За пределами региона постоянной регистрации ипотеку берут преимущественно финансово мобильные граждане, готовые вкладываться в дорогостоящее жилье. Статистика подтверждает этот тезис: задокументированный доход заемщиков, оформивших жилищный кредит вне своего региона в 2025–2026 годах, превысил доходы «домоседов» на 24%, а запрашиваемая сумма кредита оказалась выше на 20%.

Наиболее высокий удельный вес иногородних ипотечников фиксируется среди жителей Еврейской автономной области — 82,7%, Ненецкого автономного округа — 66,6% и Республики Калмыкия — 61,6%. По всей видимости, жители этих территорий активнее других стремятся к смене места жительства посредством ипотечного инструмента.

Станислав Маслаков