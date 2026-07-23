Каспийский трубопроводный консорциум остановил погрузку из-за атак дронов

Министерство энергетики Казахстана объявило о временном прекращении перевалки углеводородного сырья на черноморском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своём официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

Главным основанием для остановки грузовых операций названа необходимость защиты экипажей, судов и морской среды Черноморского региона.

Поводом для экстренных мер послужила череда инцидентов, разворачивавшихся в акватории на протяжении нескольких дней подряд. В ночь с 16 на 17 июля танкер Nordic Zenith дважды подвергся нападению в непосредственной близости от объектов консорциума. Пресс-служба КТК подтвердила: судно было включено в план загрузки на утро 17 июля, однако вследствие повреждений от атаки оказалось непригодным к проведению грузовых операций. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего 13 членов команды были эвакуированы.

Двумя днями позже, 19 июля, уже в ходе непосредственной отгрузки нефти беспилотники атаковали сразу два судна — Asia и Nissos Ios. Обошлось без жертв, загрязнения воды удалось избежать. Перевалку удалось возобновить в тот же день вечером, однако ненадолго: 20 июля очередной удар украинских БПЛА пришелся по танкеру Nesla во время стоянки у причала терминала. На борту вспыхнул пожар, охвативший палубу и внутренние отсеки судна; огонь удалось локализовать и ликвидировать за несколько часов. Отгрузка сырья вновь была прервана.

Казахстанское Минэнерго заверило, что производственная и техническая инфраструктура КТК сохраняет работоспособность в полном объеме и готова к немедленному возобновлению операций после нормализации обстановки в регионе. Вместе с тем ведомство признало: введенные ограничения на прием нефти в трубопроводную систему вынудили добывающие предприятия скорректировать суточные показатели извлечения сырья во избежание переполнения резервуарного парка. В Министерстве подчеркнули технологический характер этой меры, направленной на поддержание устойчивости производственного цикла.

Станислав Маслаков