Лидер нижегородских эсеров заработала 48,6 млн рублей в 2025 году

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Нижегородской области, лидер реготделения партии Татьяна Гриневич заработала в 2025 году почти 48,6 млн руб., следует из данных Центризбиркома. ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму по партсписку СР, Татьяна Гриневич идет второй в региональной группе №9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции «Справедливая Россия» в заксобрании Нижегородской области Татьяна Гриневич

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Руководитель фракции «Справедливая Россия» в заксобрании Нижегородской области Татьяна Гриневич

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Источниками доходов указаны зарплата в заксобрании и вклады. Также Татьяне Гриневич принадлежат земельный участок и дом в Нижегородской области. На счетах — 6,8 млн руб.

Депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Кожухов, который идет шестым в этой группе, заработал в прошлом году 10,8 млн руб. (ООО «Нордфарм», ООО «КС Девелопмент», АНО СК «Центр спортивного воспитания», заксобрание Нижегородской области, доход от предпринимательской деятельности). В его собственности — квартира и строящаяся квартира в Нижегородской области. На счетах — почти 7 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», наибольший доход среди нижегородских кандидатов-списочников от «Единой России» получил Илья Зотов (13,3 млн руб.), от КПРФ — Александр Терентьев (19,9 млн руб.), от ЛДПР — Владислав Атмахов (7,2 млн руб.). Кандидат от «Новых людей» Павел Солодкий заработал 3,7 млн руб.

Галина Шамберина