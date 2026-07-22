Нижегородский губернатор Никитин заработал 7,4 млн рублей в 2025 году

Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва по партийному списку «Единой России». Среди нижегородских кандидатов на выборы идет губернатор Глеб Никитин, он заработал в 2025 году 7,4 млн руб. — в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно декларации, нижегородскому губернатору принадлежат участок и дом в Тверской области, а также квартира в Москве. Среди транспортных средств — автомобили ВАЗ-21011, ГАЗ-24, Volga, ГАЗ-3102, ГАЗ-20, ГАЗ-21, УАЗ и мотоцикл «Ява». Остаток на банковских счетах — 0,6 млн руб.

Больше всех из нижегородских кандидатов в региональной группе №20 заработал в прошлом году предприниматель Илья Зотов — 13,3 млн руб. (дивиденды, вклады, зарплата в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии, доход от предпринимательской деятельности). Кандидату принадлежит квартира во Владимирской области, автомобили Kia PS и koda Kodiaq. Остаток на счетах — 1,5 млн руб. Указанную квартиру он приобрел за 7,4 млн руб. в 2023 году на доходы свои и супруги и кредитные средства.

Министр внутренней политики Нижегородской области Павел Карасев задекларировал 7,8 млн руб. доходов (зарплата, выплаты от соцфонда). Он владеет автомобилем Toyota Sequoia, на счетах — 15 тыс. руб.

Депутат Госдумы Роман Любарский получил почти 7 млн руб. (зарплата в Госдуме, вклады). Ему принадлежат участки в Нижегородской и Московской областях, дом в Московской области, автомобиль BMW, X7. Остаток на счетах — 0,2 млн руб. Дом за 25 млн руб. и участок за 15 млн руб. в Московской области он приобрел в 2024 году за счет доходов своих и супруги, а также за счет кредитов.

Зампредседателя заксобрания Нижегородской области Алексей Антонов заработал в 2025 году 5,4 млн руб. (зарплата в заксобрании). Ему принадлежат два участка в Нижегородской области, квартира в Москве, четыре квартиры в Нижегородской области, автомобиль Lexus. На счетах – 0,59 млн руб.

Галина Шамберина