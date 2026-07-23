Нижегородский бизнес-омбудсмен заработал 3,7 млн рублей в 2025 году

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий заработал за 2025 год 3,7 млн руб. (зарплата, вклады), следует из данных Центризбиркома России. Бизнес-омбудсмен идет на выборы в Госдуму по партийному списку «Новых людей» — под №2 в 25-й региональной группе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Павлу Солодкому принадлежат три участка, два дома и садовый дом в Нижегородской области, а также 100% ООО «Управленческая компания "Региональная оптовая снабженческая сбытовая база единственного лица"». На счетах — 226 тыс. руб.

Лидер региональной группы, уроженка Кирова, директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований» Дарья Кислицына задекларировала 14,9 млн руб. доходов (дивиденды, вклады, зарплата и гонорары Российского общества «Знание», АНО ЭИСИ, ООО «ИМАконсалтинг», РАНХиГС, НИУ ВШЭ, ООО «УК-Девелопмент»). В ее собственности — парковочное место и два нежилых помещения в Москве, автомобиль Land Rover Range Rover Evoque, инвестиционные паи «Вим Сбережения» и «Вим инвестиции». На счетах — 6,4 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», наибольший доход среди нижегородских кандидатов-списочников от «Единой России» получил Илья Зотов (13,3 млн руб.), от КПРФ — Александр Терентьев (19,9 млн руб.), от ЛДПР — Владислав Атмахов (7,2 млн руб.).

Галина Шамберина