Нижегородский кандидат от КПРФ Терентьев заработал за год 19,9 млн рублей

Наибольший доход среди нижегородских кандидатов в Госдуму девятого созыва по партийному списку КПРФ получил предприниматель и депутат гордумы Дзержинска Александр Терентьев – 19,9 млн руб. Сведения о доходах кандидатов за 2025 год опубликовал Центризбирком.

Источники доходов кандидата Терентьева – ЧОО «Комбат», дума Дзержинска, предпринимательская деятельность и вклады. Ему принадлежат участки в Ленинградской и Нижегородской областях, три дома (в том числе доли) в Нижегородской области и квартира в Санкт-Петербурге. Также среди имущества – нежилые помещения в Нижегородской области, катер, автомобиль Lexus, акции АО «ТК Дзержинск» (две штуки). Помимо этого, он является участником обществ «Спецзастройщик Дзержинск стройград» (50%), «Ока Стройсервис» (100%), «Голд Пульм» (50%), «Подразделение транспортной безопасности Приволжье» (100%), «Эко-вуд» (1/6 доли), «Единая управляющая компания» (75%) и «Сигнал» (50%). Остаток на банковских счетах – 7,6 млн руб.

Депутат Госдумы Владислав Егоров, возглавляющий нижегородско-мордовскую региональную группу №13, заработал 7,3 млн руб. (зарплата в Госдуме и ННГУ им. Лобачевского). Также он имеет три счета в банке с остатком почти 184 тыс. руб.

Депутат заксобрания Нижегородской области Роман Кабешев заработал 5,2 млн руб. (заксобрание, ННГУ). Ему принадлежат участок, дом и квартира в Нижегородской области, автомобиль Haval F7. На вкладах – почти 250 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», среди нижегородских кандидатов по партсписку «Единой России» больше всех задекларировал предприниматель Илья Зотов – 13,3 млн руб.

Галина Шамберина