Нижегородский кандидат в Госдуму от ЛДПР Атмахов заработал за год 7,2 млн рублей

Больше всех среди нижегородских кандидатов в Госдуму девятого созыва по партийному списку ЛДПР за 2025 год заработал ее лидер, председатель комитета заксобрания Нижегородской области по экологии Владислав Атмахов — 7,2 млн руб. Данные о доходах кандидатов опубликовал Центризбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Депутат законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Доходы Владислав Атмахов получил за счет зарплаты в заксобрании, вкладов и продажи имущества. Ему принадлежат участки, дом, нежилая недвижимость в Нижегородской области, мотоциклы Honda и Piaggio, а также 20% долей ООО «Дилижанс». На счетах — 1,45 млн руб.

Гендиректор ООО «ЭПЦ "ЭнергоАудит"», член совета депутатов Володарского округа Кирилл Ваганов задекларировал 5,8 млн руб. (вклады, дивиденды, «ЭнергоАудит», соцфонд, продажа имущества, НГТУ, прочее). Ему принадлежат участок, дом и квартиры в Нижегородской области, 100% долей ООО «Электромонтажный проектный центр ЭнергоАудит». На счетах — 8,9 тыс. руб.

Исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода Иван Корниенко заработал 3,6 млн руб. (ООО «Нижегородская коммунальная компания», соцфонд, АО «ТД Проф», ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», ООО «СБС Сервис-НН»). Ему принадлежит 100% «Нижегородской коммунальной компании», на счетах — 5,3 тыс. руб.

Помощник Владислава Атмахова в заксобрании, депутат думы Нижнего Новгорода Ирина Молькова задекларировала 1,1 млн руб. (вклады, зарплата в заксобрании). Ей принадлежат (в совместной собственности) участок и дом, доля квартиры в Нижегородской области, автомобиль Omoda C5, на счетах — 15,8 тыс. руб.

Добавим, нижегородец Александр Курдюмов, который идет шестым в общей части партийного списка ЛДПР, заработал в 2025 году 15,2 млн руб. (вклады, продажа имущества, зарплата в ЦИК и АНО ВО «УМЦ»). Ему принадлежит участок и квартира в Московской области, мотоцикл BMW, на счетах — 92 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», наибольший доход среди нижегородских кандидатов-списочников от «Единой России» получил Илья Зотов (13,3 млн руб.), от КПРФ — Александр Терентьев (19,9 млн руб.).

Галина Шамберина