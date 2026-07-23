Концерт Morandi, спектакль о средневековой Европе и выставка о природе КЧР

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки, а также посетить выставку о природе Карачаево-Черкессии. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

25 июля в 20:00 в «Зеленом театре» в Ставрополе пройдет концерт Алекса Лима. Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» представит насыщенную концертную программу. Главными хитами исполнителя являются песни «Вокзал», «Неземная», «Последний звонок» и «Отпусти меня».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

25 июля в 20:00 в «Зеленом театре» в Нальчике выступит румынская музыкальная группа Morandi. Коллектив, играющий музыку в стиле евродэнс, был популярен в нулевые. Самый узнаваемый и масштабный хит группы, занимающий первые строчки в стримингах – песня «Angels (Love Is The Answer)». Также хитами коллектива являются треки «Save Me» и «Beijo».

Стоимость билетов — от 2800 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

Ставропольский театр оперетты 25 июля в 15:00 покажет спектакль «Страсти святого Микаэля». Действие спектакля разворачивается в средневековой Европе. Действие спектакля разворачивается в средневековой Европе. Два друга, странствующих комедианта, Микаэль и Марчелло, попадают на праздничное событие, посвященное покровителю города — святому Йоргену. Они высмеивают традиции и нравы общества, устоявшиеся на протяжении многих лет, за что стражники хватают дерзких паяцев.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

В Лакском театре им. Эффенди Капиева в Махачкале в субботу в 18:30 состоится премьера спектакля «Секунда сомнения» по пьесе Яны Ореховой, основанной на рассказах бойца СВО Александра Александрова. Постановка о том, как чувствует себя человек, взявший в руки оружие и отправившийся туда, где смерть окружает со всех сторон и может настигнуть в любую минуту.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В некоторых кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть французскую мелодраму «Между небом и землей». После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатрах пройдут показы фильма «Дни Сакамото». Это игровая экранизация манги от Юити Фукуда, режиссера супергеройской дилогии «Извратная маска» и криминальной сказки «Красная Шапочка находит труп». Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких.

Стоимость билетов — от 320 руб. (18+)

Также в кинотеатрах покажут кинокартину «Ее личный ад». Это авторский хоррор от режиссера фильмов «Драйв», «Только Бог простит» и «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна. В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша.

Стоимость билетов — 310 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В краеведческом музее Черкесска продолжается выставка «Природа Карачаево-Черкессии». На ней действует два демонстрационных зала: «Геологическое прошлое Карачаево-Черкесии» и «Флора и фауна Карачаево-Черкесии».

Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)

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