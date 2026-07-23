Орловские аграрии запасли свыше трети необходимого объема топлива

В распоряжении аграриев Орловской области имеется 15 тыс. т дизельного топлива и свыше 250 т бензина. Совокупная потребность в горюче-смазочных материалах (ГСМ) на проведение уборочных работ, подготовку почвы и сев озимых культур под урожай 2027 года определена в объеме 40 тыс. т, включая 500 т бензина. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аграриям предстоит убрать урожай с площади, превышающей 1,3 млн га. Доля зерновых культур на ней составляет 53%, масличных — 37%. К уборочным работам приступили предприятия 15 муниципалитетов, намолочено свыше 40 тыс. т озимой пшеницы.

В прошлом году к 10 октября орловские аграрии намолотили 3,1 млн т озимых при урожайности 50,2 ц/га.

В Воронежской области запасов дизельного топлива и бензина аграриям хватит на два месяца. К началу июля в Тамбовской области накопили 16 тыс. т ГСМ — это 73% от возможного объема. Всего местным хозяйствам для уборочной кампании потребуется 65 тыс. т топлива.

Губернаторы макрорегиона публично заверяют, что уборочная кампания будет обеспечена необходимыми ресурсами. Сами аграрии жалуются «Ъ-Черноземье» на неисполнение контрактов поставщиками, иссякающие запасы топлива и риск срыва сезонных работ.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мы с Иваном Ильичом работали без дизеля».

Кабира Гасанова