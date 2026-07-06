Тамбовские аграрии запасли 73% топлива для уборочной кампании

Текущий запас горюче-смазочных материалов (ГСМ) у аграриев Тамбовской области составляет 16 тыс. т, что соответствует 73% возможного объема. Оптовая цена дизельного топлива достигла 80 тыс. руб. за т — на 29,2% выше показателя прошлого года в размере 61,9 тыс. руб. Об этом сообщили на еженедельном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Всего потребность аграриев в ГСМ для уборочной кампании оценивается в 65 тыс. т.

Основной региональный поставщик — АО «Воронежнефтепродукт» — контролирует около 40% закупок топлива для хозяйств. Свою готовность присоединиться на условиях обязательной фиксации цен на необходимые объемы выразили тамбовские ООО «Чакинская нефтебаза» Галины и Вячеслава Парнюк, АО «Октябрьское» (учредители скрыты) и ООО ТД «Акцент-агро» Александра Коновалова и Олеси Черкасовой.

Логистические сбои, повышенный спрос и рост оптовых цен спровоцировали в макрорегионе топливный кризис. Он начинает сказываться не только на АЗС, но и на реальном секторе экономики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Кабира Гасанова