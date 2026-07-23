Летний турпоток в горах Кавказа за пять лет вырос более чем на 150%

Летний турпоток в горах Северного Кавказа с 2021 по 2026 года вырос более чем на 150% — такие данные получили аналитики всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, учитывая период с мая по октябрь. Это свидетельствует о том, что все больше россиян выбирают активный отдых в горах вместо классического пляжного.

По словам генерального директора курорта «Архыз» ГК Мантера Романа Киранчука, «возвращение к истокам горного туризма и многодневным групповым походам становится ключевым трендом нынешнего сезона, что полностью соответствует изначальной концепции развития курорта Архыз».

На курорте отмечают устойчивый спрос на трекинг и прогулки на канатных дорогах. В ответ на это администрация целенаправленно развивает летнюю инфраструктуру и сервисы. Среди наиболее востребованных объектов — новая канатная дорога Орбита, высокогорный экстрим-парк на отметке свыше 3 тысяч метров, высокогорный байк-парк, обновлённые экологические тропы, а также многодневные маршруты к водопадам и озёрам.

Тат Гаспарян