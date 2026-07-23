На Ставрополье под урожай-2026 застрахована треть угодий

Ставропольский край удержал позицию в тройке ведущих регионов по агрострахованию посевов под урожай 2026 года — при застрахованных 1,1 млн га из общероссийских 14,1 млн га — однако именно вопрос своевременной передачи государственных субсидий сельхозпроизводителям оказался в центре специального совещания, которое 22 июля провела первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова, сообщает пресс-служба НСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом для встречи послужила неравномерность в распределении государственной поддержки: одни субъекты федерации осваивают выделенные лимиты в полном объеме, тогда как другие сталкиваются с дефицитом финансирования и затяжными бюрократическими процедурами.

По сведениям НСА, на начало июля площадь застрахованных посевов в стране составила 14,1 млн га в 71 регионе. Весенний сев охвачен страховой защитой на 7,5 млн га в 69 субъектах — на два региона больше, чем годом ранее. Ставропольский край при этом фигурирует среди трех крупнейших участников системы с показателем 1,1 млн га.

Для аграриев Ставрополья цифры страхового возмещения весомы. В первом квартале 2026 года сельхозпроизводители края получили 308 млн руб. выплат, а совокупный объем возмещения с господдержкой за весь 2025 год составил 754 млн руб. — исключительно по растениеводческим договорам.

Президент НСА Корней Биждов на совещании подчеркнул, что страховщики не индексируют тарифы по договорам с государственным участием, а интерес к страхованию устойчиво сохраняется как у крупных агропредприятий, так и у небольших фермерских хозяйств. Вместе с тем, по словам представителя одной из ведущих страховых компаний, невыборка федеральных средств в проблемных регионах обусловлена не отсутствием спроса на полисы, а неспособностью субъектов обеспечить требуемое долевое финансирование.

В животноводческом сегменте ситуация складывается неоднозначно: количество заключённых договоров выросло на 34, тогда как застрахованное поголовье сократилось до 5,5 млн условных голов. На этом фоне административные сбои в доведении субсидий перестают быть сугубо технической проблемой и превращаются в системный изъян.

Регуляторная среда в отрасли продолжает меняться. С января 2026 года расширены основания для получения страхового возмещения по мультирисковой программе, а с 2027 года, по данным НСА, наличие договора агрострахования планируется сделать обязательным условием доступа к льготному кредитованию. Одновременно до конца 2026 года правительство приостановило начисление штрафных санкций за несвоевременное освоение аграрных субсидий, фактически предоставив регионам временной резерв, — однако принципиального решения проблемы запаздывания средств относительно сезонного цикла производства это не обеспечивает.

По итогам совещания Елена Фастова поручила сформировать сводный перечень затруднений, с которыми сталкиваются аграрии и региональные органы АПК при субсидировании страховых премий. Для Ставропольского края, сохраняющего лидирующие позиции в отрасли, это означает необходимость выстраивания более предсказуемого механизма прохождения господдержки — иначе высокий спрос на страховые полисы продолжит упираться в бюджетно-административные несоответствия, нивелируя практический эффект от наращивания охваченных страхованием площадей.

Станислав Маслаков