Экс-глава Дагестана станет сенатором от Брянской области

Кандидатура Сергея Меликова, покинувшего в конце апреля 2026 года пост руководителя Дагестана, выдвинута для наделения полномочиями члена Совета Федерации — на этот раз от Брянской области. Соответствующие сведения опубликовал региональный избирком, информацию подтвердило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Инициатором выдвижения выступил врио губернатора Брянщины Егор Ковальчук. Согласно опубликованным избирательной комиссией материалам, кандидат на должность главы региона представил Меликова Сергея Алимовича в числе претендентов на сенаторский пост от исполнительной ветви власти субъекта.

Подобная практика закреплена в Конституции России: статья 95 предусматривает, что каждый регион страны делегирует в верхнюю палату парламента по два представителя — от законодательного и исполнительного органов власти соответственно. Еще в Совфеде «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

Для Сергея Меликова это будет уже второй опыт сенаторской работы. Ранее он представлял в Совете Федерации Ставропольский край — с сентября 2019 года вплоть до осени 2020-го, когда президент назначил его временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В октябре 2021 года Сергей Меликов был назначен руководителем республики на полноценный срок.

30 апреля 2025 года, на фоне катастрофического наводнения в Дагестане, вскрывшего многие недоработки региональных властей, президент РФ объявил о «переходе Сергея Меликова на иное направление работы», после чего тот формально добровольно сложил губернаторские полномочия.

Станислав Маслаков