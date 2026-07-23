Компании СКФО вдвое увеличили закупки КАСКО и страхования ответственности

Компании Северо-Кавказского федерального округа почти вдвое нарастили закупки КАСКО и страхования ответственности в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го. Такие данные приводит электронная торговая площадка ТендерПро.

Число закупок КАСКО увеличилось на 92%, страхования ответственности — на 87%, а общее количество коммерческих закупок страховых услуг — на 57%.

Наибольшую долю среди страховых закупок занимает ОСАГО — 31% всех процедур. За ним следуют страхование ответственности (22%), ДМС (19%) и КАСКО (18%). На прочие виды страховой защиты, в том числе страхование имущества и специализированные программы, пришлось около 10%.

Чаще всего страховые услуги приобретают крупные предприятия энергетики, транспорта и нефтегазовой отрасли. Они оформляют полисы для корпоративного транспорта, страхуют ответственность перевозчиков, владельцев опасных объектов и компаний перед третьими лицами, а также используют программы ДМС для сотрудников.

«Рост закупок КАСКО и страхования ответственности отражает стремление компаний более точно управлять ключевыми рисками бизнеса. Предприятия всё чаще используют страховые инструменты для защиты корпоративного транспорта, имущества и ответственности перед третьими лицами. На фоне роста стоимости техники, оборудования и логистики страхование становится важным элементом финансовой устойчивости, позволяя снизить последствия возможных убытков и обеспечить непрерывность деятельности», — прокомментировала коммерческий директор ТендерПро Елена Астафьева.

Тат Гаспарян