Дагестан и Беларусь переходят на круглогодичное авиасообщение

Дагестан и Беларусь намерены перевести авиасообщение в круглогодичный режим на фоне роста взаимного туристического потока. Об этом сообщает правительство Дагестана.

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов встретился с директором Национального агентства по туризму Республики Беларусь Кириллом Машарским на площадке Дома Дружбы. Стороны обсудили развитие туристического сотрудничества и расширение авиасообщения между регионами.

Рамазанов назвал Беларусь надёжным стратегическим партнёром Дагестана и пригласил белорусскую делегацию на фестиваль «Хранители традиций», запланированный на сентябрь в честь Дня единства народов Дагестана. «Убеждён, что сегодняшняя наша встреча придаст дополнительный импульс к развитию нашего сотрудничества, укреплению дружбы между Дагестаном и Республикой Беларусь и реализации новых совместных проектов», — заявил премьер.

Машарский, в свою очередь, охарактеризовал Дагестан как привлекательное направление с хорошим сервисом и гостеприимством, отметив заинтересованность белорусской стороны в переходе на круглогодичные рейсы. «Мы видим, как между республиками растёт турпоток, хотели масштабировать этот взаимный интерес и постепенно перейти на круглогодичный рейс», — процитировал он позицию Беларуси.

Машарский также сообщил о переговорах с туроператорами относительно совместного отдыха, реабилитации и санаторно-курортного направления, а также выразил готовность проработать вопрос халяльного питания для белорусских туристов.

Тат Гаспарян