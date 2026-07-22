Татьяна Ким разъяснила условия страхования складов Wildberries после ударов БПЛА
Все складские комплексы Wildberries застрахованы, однако стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Об этом сообщила гендиректор компании Татьяна Ким.
«Большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты. Сегодня эту позицию подтвердил "Росгосстрах"»,— сказала госпожа Ким в обращении. Она призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало риски от ударов беспилотников.
Генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев пояснил, что подлежащий страхованию риск должен быть непредвиденным и случайным. «А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования»,— отметил он.
ВСУ совершили первые атаки на склады Wildberries в ночь на 18 июля. Были повреждены логистические центры в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. 22 июля беспилотники ударили по складам в Краснодаре и Невинномысске в Ставропольском крае. СКР возбудил уголовные дела о теракте.
Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «Ягодный террор».
С 2022 года в России отмечается стабильный рост числа инцидентов, связанных с беспилотными аппаратами, что привело к увеличению спроса на страхование от ущерба, причиненного дронами, особенно со стороны юридических лиц. Однако, несмотря на рост спроса, страховые компании сталкиваются с проблемой высокой убыточности в этом сегменте, которая в 2025 году выросла в несколько раз и превысила 100%. Это привело к ужесточению условий страхования, повышению тарифов и увеличению франшиз.
Основной подход страхования от атак БПЛА заключается во включении этого риска в программы страхования имущества, автотранспорта, ответственности перед третьими лицами и страхования сотрудников от несчастных случаев. Чаще всего риск добавляется через опции «терроризм» и «диверсия». Проблемой является зависимость выплаты от правовой квалификации события компетентными органами. Если нападение БПЛА не квалифицируется как теракт или диверсия, а, например, как умышленное уничтожение имущества, страховщик может отказать в выплате. Крупные клиенты все чаще требуют включения в полис рисков, связанных с военными беспилотниками, боевой авиацией и ракетными комплексами, однако такие программы встречаются редко (не более 2% случаев) и имеют высокую стоимость из-за региональной и тарифной специфики. Тарифы для корпоративных клиентов могут составлять от 0,02% до 0,8%, а для рисковых объектов могут расти в десятки раз.
Наиболее уязвимыми для атак БПЛА оказались промышленные предприятия, логистические комплексы, склады и другая критическая инфраструктура. В частности, большая часть крупных убытков приходится на предприятия топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и производства удобрений. Страховщики отмечают, что при выборе целей для атак БПЛА отраслевой признак стал решающим, а территориальный отошел на второй план, то есть прилеты фиксируются не только в приграничных, но и в других регионах страны. Это вынуждает компании запрашивать более детальную информацию о предприятиях и их системах безопасности, включая антидрон-защиту.