Татьяна Ким разъяснила условия страхования складов Wildberries после ударов БПЛА

Все складские комплексы Wildberries застрахованы, однако стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Об этом сообщила гендиректор компании Татьяна Ким.

«Большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты. Сегодня эту позицию подтвердил "Росгосстрах"»,— сказала госпожа Ким в обращении. Она призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало риски от ударов беспилотников.

Генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев пояснил, что подлежащий страхованию риск должен быть непредвиденным и случайным. «А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования»,— отметил он.

ВСУ совершили первые атаки на склады Wildberries в ночь на 18 июля. Были повреждены логистические центры в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. 22 июля беспилотники ударили по складам в Краснодаре и Невинномысске в Ставропольском крае. СКР возбудил уголовные дела о теракте.

Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «Ягодный террор».