В Нефтекумске продают 5 760 тонн арестованной нефти за 265 млн рублей

На площадке TORGI.GOV.RU выставлена на открытый аукцион арестованная нефть ООО «Ставропольнефтегаз» объемом 5 760,13 тонны с начальной ценой 265,5 млн руб. Информация об этом опубликована на площадке «ГИС. Торги».

Нефть хранится в Ставропольском крае, Нефтекумском районе, по адресу: г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5.

Шаг аукциона составляет 2,6 млн руб., размер задатка — 40 млн руб. Форма торгов — открытый аукцион с открытой формой представления ценовых предложений.

Прием заявок от участников проходит с 23 июля по 19 августа 2026 года, прием ценовых предложений — с 24 по 25 августа 2026 года. Организатором торгов выступает ООО «Гарант».

Основанием для реализации имущества служит постановление судебного пристава-исполнителя Главного УФССП России по Ставропольскому краю. Оплата приобретённого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Тат Гаспарян