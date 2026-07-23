«ЮГ-ТРАНС» продает права требования к «ДерВейс» и «ККС Холдинг» за 580 млн рублей

В рамках банкротства карачаево-черкесского перевозчика ООО «ЮГ-ТРАНС» на торги выставлены два лота — права требования к ООО «АК ДерВейс» за 86,9 млн руб. и к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» за 495 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Прием заявок открыт с 13 июля по 30 августа 2026 года.

На реализацию выставлены два лота — права требования дебиторской задолженности, подтверждённой судебными актами Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики.

Лот 1 — права требования к ООО «АК ДерВейс». Начальная цена составляет свыше 86,9 млн руб., задаток — 20% от начальной цены. Шаг снижения: с 1-го по 10-й период — 10%, с 11-го по 14-й — 2%, на 15-м периоде — 0,12%, на 16-м — 0,01% от начальной цены. Минимальная цена — 8 692 руб. Каждый период длится 3 календарных дня, всего периодов 16.

Лот 2 — права требования к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг». Начальная цена — 495 млн руб., задаток — 20% от начальной цены. Шаг снижения: с 1-го по 10-й период — 10%, с 11-го по 14-й — 2%, на 15-м периоде — 0,2%, на 16-м — 0,01% от начальной цены. Минимальная цена — 49 500 рублей. Продолжительность каждого периода — 3 календарных дня, всего периодов 16.

ООО «Юг-Транс», зарегистрированное в Карачаево-Черкесии в 2008 году и занимавшееся автомобильными грузоперевозками, в 2020 году было признана банкротом решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. В материалах о банкротстве и в публикациях о предыдущих этапах процедуры указывалось, что к этому моменту предприятие уже накопило крупные убытки: в 2020 году по данным «РБК.Компании» они превысили 969 млн руб., а в 2021 году оценивались в несколько меньшую сумму около 756 млн руб.

в 2019 году крупный кредитор, ПАО «Московский индустриальный банк», заявил о признании «ЮгТранса» несостоятельным, после чего суд возбудил дело о банкротстве, а в феврале 2020 года открыл конкурсное производство, одновременно установив, что часть платежей и сделок была направлена на выведение денежных средств должника, что усугубило кризис и привело к признанию банкротства. В итоге вместо операционного бизнеса в конкурсной массе осталась в основном дебиторская задолженность перед другими компаниями, которую сейчас выставили на торги.

Компания уже несколько лет пытается монетизировать остатки активов. Так, осенью 2022 года конкурсный управляющий выставлял на торги 56 седельных тягачей Volvo FM 4x2 общей стартовой стоимостью 195,8 млн руб. Эти торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок со стороны покупателей.

Тат Гаспарян