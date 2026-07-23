На Ставрополье задержаны десять организаторов незаконной миграции

УФСБ и МВД Ставропольского края задержали десятерых граждан России, организовавших канал незаконной миграции по инициативе жителя Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю совместно с региональным МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. В её состав входили десять граждан России.

По данным следствия, инициатором создания сообщества выступил житель Краснодарского края, который привлёк к противоправной схеме девятерых жителей Ставропольского края. Совместно они наладили канал незаконной миграции.

По результатам оперативных мероприятий в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Фигурантам вменяют организацию незаконной миграции, создание преступного сообщества и участие в нем. Все члены группы задержаны.

Следственные органы продолжают сбор и фиксацию доказательств, а также проверяют возможную причастность к схеме других лиц.

Тат Гаспарян