Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным краевого Гидрометцентра, с 13:00–15:00 23 июля и до конца суток 26 июля местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По данным метеосервисов, наиболее неустойчивая погода прогнозируется во второй половине дня и вечером. Осадки будут носить локальный, но интенсивный характер: возможны грозовые фронты с кратковременными ливнями, градом и резким усилением ветра. При этом температура воздуха останется высокой — днем до +28…+32 градусов, что будет способствовать развитию мощной кучево-дождевой облачности и гроз.

В региональном управлении МЧС жителям рекомендуют во время непогоды избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в период прохождения грозового фронта, а также не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Синоптики отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца 26 июля, после чего ожидается постепенная стабилизация погоды.

Валерий Климов