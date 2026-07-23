За ночь над Россией силы ПВО сбили 223 беспилотника ВСУ

Средства ПВО России с 20:00 мск до 8:00 мск уничтожили 223 беспилотника над 18 регионами и акваторией Азовского моря. Об этом отчиталась пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, а также Московским регионом, Крымом и Татарстаном, уточнили в ведомстве.

Сегодня ночью при атаках БПЛА в Крыму погиб один человек. Еще четверо получили ранения, среди них — двое детей. В Воронежской области погиб ребенок, пострадали несколько человек. Под Воронежем поврежден склад маркетплейса. В Туле обломки дрона упали на балкон многоэтажки. В Ульяновской области был атакован объект ТЭК.